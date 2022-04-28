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    Законодатели США разрешили направлять арестованные активы иностранцев Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Законодатели США разрешили направлять арестованные активы иностранцев Украине

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    Pool via CNP /MediaPunch via www/Global Look Press

    Палата представителей США проголосовала за закон, дающий властям основания использовать арестованные активы иностранцев для поддержки Украины. Об этом говорят результаты голосования.

    Закон предусматривает возможность конфискации активов иностранцев, если они получены за счет незаконных действий или при поддержке руководства России. Арестованные средства могут быть направлены на гуманитарную помощь украинцам.

    Ранее глава министерства юстиции США Мерик Гарланд объявил о готовности поддержать законопроекты, которые позволят направлять заблокированные российские активы на предоставление помощи Украине, сообщает RT. С заявлением министр выступил на слушаниях в Конгрессе США.

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