закон о криптовалютах будет жёстким

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В кабмине продолжаются жаркие дискуссии о регулировании рынка криптовалют, в связи с чем ожидать поступления законопроекта в Госдуму в ближайшее время не приходится. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» 30 мая заявил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.





“Законопроект направлен в правительство. Сейчас он на согласовании находится, уже третья или четвертая версия проекта дискутируется. Не думаю, что в ближайшее время он появится в Госдуме, потому что там идут жаркие дискуссии. Ну и скептицизма добавляет ситуация на криптовалютном рынке, биткойн здорово обвалился последние время”, – отметил депутат.

Аксаков также отметил, что принятию криптовалют как средства платежа может помешать зависимость криптовалютного рынка от США, которые, опасаясь использования криптовалют для обхода санкций, манипулируют рынком.

“Есть подозрения, что американские спецслужбы в значительной степени контролируют этот рынок, поэтому нет никакого желания подпадать под их незримое ли зримое око при осуществлении финансовых операций”, – считает глава Комитета Госдумы по финрынку.

Законопроект о регулировании цифровых валют был внесен в правительство Минфином РФ в начале апреля 2022 года. Проект документа предусматривает, что в России может быть создана одна централизованная площадка, которая будет осуществлять обмен, расчёт и обслуживание цифровых валют.