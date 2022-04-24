Закон о компенсации проезда к местам отдыха для пенсионеров могут принять на Ямале

Сейчас пенсионеры

могут получить компенсацию только при условии путешествий по России на

общественном транспорте. Региональные депутаты предложили выплачивать

компенсацию за проезд на личном транспорте раз в два года всем получателям страховых

пенсий по старости или по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и

приравненных к ним местностях.