Закон о компенсации проезда к местам отдыха для пенсионеров могут принять на Ямале

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Власти ЯНАО обратятся
к Правительству РФ с предложением компенсировать пенсионерам затраты на проезд
до мест отдыха в России и обратно на личном транспорте. Решение об этом было
принято 21 апреля, сообщил пресс-центр Заксобрания ЯНАО. Об этом пишет сайт «Красный
Север».
Сейчас пенсионеры
могут получить компенсацию только при условии путешествий по России на
общественном транспорте. Региональные депутаты предложили выплачивать
компенсацию за проезд на личном транспорте раз в два года всем получателям страховых
пенсий по старости или по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
«Пенсионеры постоянно обращаются с такими
просьбами к депутатам, так как Пенсионный фонд отказывает им в компенсации.
Тогда приходится обращаться в суд, который в большинстве случаев встает на их
сторону», — пояснил автор инициативы депутат Заксобрания Иван Костогриз.
По мнению
парламентариев, такая мера учтет интересы пенсионеров и одновременно снизит
нагрузку на суды и отделения ПФР. Пенсионеры смогут планировать свой отдых без
привязки к движению общественного транспорта.