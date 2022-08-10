Заключенный пожизненно отсудил у хабаровской колонии 40 тыс. рублей

В 2009 году Читинским областным судом было вынесено решение в отношении Павла Черкасова. Он был признан виновным в убийстве женщины с двумя детьми, а также в похищении их имущества. Мужчина был приговорен к пожизненному лишению свободы.
Как сообщает сетевое издание ZabNews, находясь в колонии, мужчина обратился с иском к ФСИН. По его мнению, у мужчины отсутствует возможность пользоваться для мытья горячей водой, а использование ледяной воды может развить артрит или артроз. Мужчина оценил свои страдания в 200 тыс. рублей.
Черновский районный суд удовлетворил требования осужденного частично. Ему будет выплачена компенсация в размере 40 тыс. рублей.