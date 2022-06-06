Заключенный Обчак рассказал о спасении подразделением ВС РФ осужденных в колонии под Николаевом

Федеральное агентство новостейПодразделения ВС РФ эвакуировали из-под огня ВСУ заключенных снегиревской колонии в Николаевской области. Об этом РИА Новости сообщил один из заключенных Валентин Обчак. Украинских осужденных эвакуировали в Херсонскую область. По словам заключенного, на протяжении трех месяцев объект подвергался регулярным обстрелам со стороны украинской армии. Кроме этого, в колонии были большие проблемы с питанием. «Сидели без выхода, даже погреться нормально не было возможности. Русские военные приехали, забрали нас, вывели без вещей, в чем было. Времени собираться не было», — констатировал Обчак.Также он отметил, что в херсонской Голой Пристани заключенных встретили хорошо. На новом месте регулярно кормят и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Федеральное агентство новостей

Подразделения ВС РФ эвакуировали из-под огня ВСУ заключенных снегиревской колонии в Николаевской области. Об этом РИА Новости сообщил один из заключенных Валентин Обчак.

Украинских осужденных эвакуировали в Херсонскую область. По словам заключенного, на протяжении трех месяцев объект подвергался регулярным обстрелам со стороны украинской армии. Кроме этого, в колонии были большие проблемы с питанием.

«Сидели без выхода, даже погреться нормально не было возможности. Русские военные приехали, забрали нас, вывели без вещей, в чем было. Времени собираться не было», — констатировал Обчак.

Также он отметил, что в херсонской Голой Пристани заключенных встретили хорошо. На новом месте регулярно кормят и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.