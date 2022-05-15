Закладчиков заподозрили в порче кирпичной кладки стены Коломенского кремля

По словам музейных работников, повреждения получил белокаменный цоколь западной крепостной стены, пишет РИАМО. Камеры уличного видеонаблюдения запечатлели, как двое неизвестных подошли к кремлю и несколько минут что-то делали у стены. Наутро сотрудники музея-заповедника «Коломенский кремль» обнаружили вынутыми из укрепления несколько камней и большое количество разбитого кирпича на земле.