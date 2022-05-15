Закладчиков заподозрили в порче кирпичной кладки стены Коломенского кремля

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Неизвестные злоумышленники повредили кирпичную кладку XVII века стены Коломенского кремля в Подмосковье. Сотрудники историко-культурного музея-заповедника считают, что вандалами могли быть закладчики.
По словам музейных работников, повреждения получил белокаменный цоколь западной крепостной стены, пишет РИАМО. Камеры уличного видеонаблюдения запечатлели, как двое неизвестных подошли к кремлю и несколько минут что-то делали у стены. Наутро сотрудники музея-заповедника «Коломенский кремль» обнаружили вынутыми из укрепления несколько камней и большое количество разбитого кирпича на земле.
Злоумышленниками могли быть закладчики, которые прятали или искали в кремлевской стене наркотические вещества, допустили в музее. Подозреваемых в вандализме разыскивает полиция.