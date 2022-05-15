...
    В тренде

    Закладчиков заподозрили в порче кирпичной кладки стены Коломенского кремля

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Закладчиков заподозрили в порче кирпичной кладки стены Коломенского кремля

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

    Неизвестные злоумышленники повредили кирпичную кладку XVII века стены Коломенского кремля в Подмосковье. Сотрудники историко-культурного музея-заповедника считают, что вандалами могли быть закладчики. 

    По словам музейных работников, повреждения получил белокаменный цоколь западной крепостной стены, пишет РИАМО. Камеры уличного видеонаблюдения запечатлели, как двое неизвестных подошли к кремлю и несколько минут что-то делали у стены. Наутро сотрудники музея-заповедника «Коломенский кремль» обнаружили вынутыми из укрепления несколько камней и большое количество разбитого кирпича на земле. 

    Злоумышленниками могли быть закладчики, которые прятали или искали в кремлевской стене наркотические вещества, допустили в музее. Подозреваемых в вандализме разыскивает полиция. 

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*
    Оптимизировано Серафинит - Акселератор
    Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.