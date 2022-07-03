Заказать новый Hummer EV и ждать 17 лет. Объёмы производства внедорожника катастрофически низки

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Очередь на электрический внедорожник Hummer EV при текущих темпах производства уже растянулась более чем на 17 лет.





General Motors столкнулась с той же проблемой, с которой когда-то давно столкнулась Tesla, а сейчас сталкиваются Ford и Rivian. Компания предложила рынку автомобиль, который сильно заинтересовал потребителей, они начали оформлять предзаказы, но GM попросту не может выпускать достаточное количество машин. В данном случае, конечно, из-за сохраняющегося дефицита комплектующих.

На данный момент предзаказ на Hummer EV оформило около 77 500 человек. Это достаточно много, но намного меньше, чем в своё время у Tesla Model 3. Однако Tesla не имела проблем с комплектующими и активно наращивала производство. А вот General Motors сейчас производит лишь по 12 машин в сутки!

Это катастрофически мало. Даже Rivian уже вышла на объёмы около 30-40 машин в день, а Ford производит около 150 пикапов F-150 Lightings.

Производитель говорит, что намерен значительно увеличить объёмы производства в конце текущего года, но точных данных по этому поводу нет. Да и при 12 машинах в день даже пятикратный рост производства будет совершенно недостаточным.