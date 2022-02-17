Закатившая истерику Трусова заявила, что ее отношение к Тутберидзе не изменилось

Закатившая истерику Трусова заявила, что ее отношение к Тутберидзе не изменилось Новости
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Фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на Олимпийских играх в Пекине. Также спортсменка ответила, как относится к своему тренеру Этери Тутберидзе.

Трусова дала понять, что рассчитывала на золото, поэтому разочарована результатом одиночного турнира. При этом она довольна выполненными ею пятью четверными прыжками. Также фигуристка отметила, ее отношение к тренеру Этери Тутберидзе не изменилось.

«Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне? Нет, ни к кому не поменялось. Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти», — заметила она в ходе разговора с журналистами.

После оглашения результатов Трусова эмоционально отреагировала на выигранное серебро. Она отказывалась выходить на церемонию награждения. Фигуристка заявила, что ненавидит спорт и больше не выйдет на лед.

 
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