Глава МИД России прибыл в Египет в рамках своего дипломатического турне по странам Африки. Этот визит прокомментировала представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она иронично обратила внимание на попытки дипломатов США саботировать традиционные фотоссесии. По словам Захаровой, американцы умоляют лидеров Африки отказаться от совместных фотографий с Лавровым. По их мнению, это поможет доказать изоляцию России на мировой арене.
«Тем временем американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым», — написала Захарова.
Представители США не понимают, что у России нет надобности использовать фотографии. Факт того, что РФ не находится в международной изоляции подтверждают сами же американцы благодаря своим действиям и глупости.