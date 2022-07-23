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Захарову развеселили призывы дипломатов США к лидерам Африки не фотографироваться с Лавровым

Захарову развеселили призывы дипломатов США к лидерам Африки не фотографироваться с Лавровым
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Глава МИД России прибыл в Египет в рамках своего дипломатического турне по странам Африки. Этот визит прокомментировала представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она иронично обратила внимание на попытки дипломатов США саботировать традиционные фотоссесии. По словам Захаровой, американцы умоляют лидеров Африки отказаться от совместных фотографий с Лавровым. По их мнению, это поможет доказать изоляцию России на мировой арене.

«Тем временем американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым», — написала Захарова.

Представители США не понимают, что у России нет надобности использовать фотографии. Факт того, что РФ не находится в международной изоляции подтверждают сами же американцы благодаря своим действиям и глупости.

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