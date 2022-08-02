Захарова жестко прошлась по США за регулярное разжигание конфликтов в мире

Официальный Вашингтон несет миру дестабилизацию. Соответствующее заявление 2 августа сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, за последние десятилетия Соединенные Штаты не урегулировали ни одного конфликта, однако спровоцировали множество кризисных ситуаций. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.
Таким образом представитель внешнеполитического ведомства прокомментировала данные о том, что Китай приостановил импорт ряда продовольственных товаров Тайваня на фоне слухов о возможном визите председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.