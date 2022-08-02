Новости02

Захарова жестко прошлась по США за регулярное разжигание конфликтов в мире

Захарова жестко прошлась по США за регулярное разжигание конфликтов в мире
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Официальный Вашингтон несет миру дестабилизацию. Соответствующее заявление 2 августа сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, за последние десятилетия Соединенные Штаты не урегулировали ни одного конфликта, однако спровоцировали множество кризисных ситуаций. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале. 

Таким образом представитель внешнеполитического ведомства прокомментировала данные о том, что Китай приостановил импорт ряда продовольственных товаров Тайваня на фоне слухов о возможном визите председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.

критика мария захарова США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.