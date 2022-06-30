Захарова жестко ответила Зеленскому на угрозы в адрес российских журналистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского в отношении российских журналистов, призвала политика прекратить беззаконие.
Захарова отметила, что украинский лидер позволил себе неприкрытые угрозы в адрес российских журналистов.
«Он пообещал их “наказать” за то, что они выполняют свою работу. Иными словами, экзекуция в отношении представителей российских масс-медиа киевским режимом задумана как кара за добросовестное выполнение ими своих профессиональных обязанностей», — отметила дипломат во время брифинга.
Захарова отметила, что подобными заявлениями киевский режим демонстрирует новую грань беззакония и человеконенавистничества.
«Это уже не просто какой-то цинизм, лицемерие, это беззаконие… Прекратите запугивать людей, которые работают в СМИ, прекратите запугивать, угрожать им. Прекратите это. Вы живете все-таки в 21 веке. Все, что вы посчитали возможным совершить в вашей стране, недопустимо в нашей стране и во всем том мире, который вы считаете цивилизованным», — сообщила официальный представитель МИД России.
По словам дипломата, заявления Зеленского вызывают ассоциации с сорванным террористическим актом украинских националистов, целью которого была ликвидация ряда видных представителей российских СМИ.
«На Украине убийства журналистов вообще не расследовались. Пытаясь запугать наших журналистов, киевский режим демонстрирует новую грань беззакония и человеконенавистничества», — подытожила Захарова.
Ранее Мария Захарова отреагировала на введении США санкций в отношении журналистки и телеведущей Тины Канделаки. В МИД России сообщили о введении санкций в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона. Ограничения затронули членов семьи президента США Джо Байдена.