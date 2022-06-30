Захарова жестко ответила Зеленскому на угрозы в адрес российских журналистов

«Это уже не просто какой-то цинизм, лицемерие, это беззаконие… Прекратите запугивать людей, которые работают в СМИ, прекратите запугивать, угрожать им. Прекратите это. Вы живете все-таки в 21 веке. Все, что вы посчитали возможным совершить в вашей стране, недопустимо в нашей стране и во всем том мире, который вы считаете цивилизованным», — сообщила официальный представитель МИД России.