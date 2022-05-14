Захарова жестко ответила послу США на слова об ограничении работы СМИ в России

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тремя вопросами осадила американского посла Джона Салливана после его слов о якобы ограничении работы средств массовой информации в России. Она прокомментировала его высказывание в своем Telegram-канале.
Посол США в РФ Салливан недавно заявил, что россиянам будто бы сложно получить доступ к некоторым информационным источникам. Захарова жестко ответила на это высказывание.
«Это говорит посол страны, чьи интернет-монополии блокируют российские СМИ? Это говорит посол страны, которая требует выдачи и много лет преследует Ассанжа, опубликовавшего документальные свидетельства представлений США? Это говорит посол страны, банки которой заблокировали счета корпунктов российских СМИ?» — задала Салливану три вопроса дипломат.
Захарова также добавила, что слова посла США могут вызвать только смех.
Ранее официальный представитель МИД РФ потребовала от Вашингтона перестать оказывать давление на сотрудников российских медиа, которые трудятся в Соединенных Штатах.