Захарова заявила об отказе России участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

Захарова заявила об отказе России участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности Новости
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Официальные лица России не примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мюнхенская конференция по безопасности представляет собой неформальный форум, на котором обсуждаются актуальные политические вопросы. Ежегодно участники встречаются в гостинице Bayerischer Hof, но не подписывают каких-либо соглашений.

«Официальные российские лица в предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности по различным причинам участия принимать не будут», — отметила Мария Захарова в ходе брифинга.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уже подтверждал, что президент Владимир Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности. На днях российский лидер встречался со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Основной темой обсуждения стало урегулирование кризиса на Украине, пишет РИАМО.

 
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