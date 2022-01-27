Захарова заявила о решающей роли МИД России в освобождении блогера Котова из тюрьмы в Каире

Российские дипломаты начали заниматься делом блогера Арсения Котова сразу, как только стало известно о его задержании и избиении. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в соцсетях.

Котов разместил на странице в Instagram два поста, в которых раскрыл подробности своего ареста, бессонной ночи в неволе и полученных во время избиений травмах. Блогер заявил, что Россия якобы никак ему не помогает и попросил подписчиков связаться с Министерством иностранных дел.

«Нам позвонили. И зря. Российские дипломаты его судьбой занимались сразу же после получения информации от него самого. Блогера Котова российские дипломаты вытащили из тюрьмы. Блогер Котов мог реально сесть», — написала Захарова.

Она решила зайти в профиль Котова после его освобождения, чтобы почитать о спасении от тюрьмы. Однако блогер удалил все публикации, связанные с произошедшем в Каире, «чтобы не портить свою страницу неэстетичной информацией».

«Журналисты и просто неравнодушные пишут до сих пор: как там блогер Котов? "Позвоните" блогеру Котову и попросите его рассказать своей аудитории, что его освободили российские дипломаты. Обратная связь — дорога с двусторонним движением», — призвала дипломат.

Посольство России в Каире ранее связалось с представителями МИД Египта насчет дела Арсения Котова. Дипломаты добились, чтобы блогеру оказали медицинскую помощь, обеспечили его лекарствами и едой.

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