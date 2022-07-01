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Захарова заявила о размещении западного оружия ВСУ вблизи гражданской инфраструктуры

Захарова заявила о размещении западного оружия ВСУ вблизи гражданской инфраструктуры
Global look press MFA Russia

Западные режимы поставляют вооружение и боевую технику на территорию Украины, которые размещаются вблизи густонаселенной гражданской инфраструктуры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат Мария Захарова опровергла дезинформацию представителей киевского режима о якобы произошедшем ракетном ударе ВС РФ по торговому центру в городе Кременчуг. Украинские власти занимаются провокациями и размещают склады с западным оружием и боеприпасами в самом центре городской застройки, подчеркнула спикер российского МИД.

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RusNewsToday24
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