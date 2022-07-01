Захарова заявила о размещении западного оружия ВСУ вблизи гражданской инфраструктуры

Российский дипломат Мария Захарова опровергла дезинформацию представителей киевского режима о якобы произошедшем ракетном ударе ВС РФ по торговому центру в городе Кременчуг. Украинские власти занимаются провокациями и размещают склады с западным оружием и боеприпасами в самом центре городской застройки, подчеркнула спикер российского МИД.