Захарова заявила о необходимости разбора заявления экс-советника Трампа о госперевороте

Она возмутилась, что такими откровениями делится политик, который «занимал столь высокие посты и отвечал непосредственно за международную политику США», передает радио Sputnik. Кроме того, дипломат напомнила, что раньше американский истеблишмент называл вмешательство во внутреннюю политику других государств «содействием развитию демократии и плюрализма», а теперь открыто признается в участии в госпереворотах.