Захарова заявила о необходимости разбора заявления экс-советника Трампа о госперевороте

Слова экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона об организации государственных переворотов за рубежом должны быть тщательно изучены. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она возмутилась, что такими откровениями делится политик, который «занимал столь высокие посты и отвечал непосредственно за международную политику США», передает радио Sputnik. Кроме того, дипломат напомнила, что раньше американский истеблишмент называл вмешательство во внутреннюю политику других государств «содействием развитию демократии и плюрализма», а теперь открыто признается в участии в госпереворотах.
«Но так, чтобы своими словами смачно и абсолютно нагло человек, облеченный властью в течение многих лет и при различных президентах, сказал, что он занимался планированием государственных переворотов за рубежом, я не припомню», — подчеркнула Захарова.
Ранее телеканал RT сообщил, что Мария Захарова сравнила предвыборную гонку за пост премьер-министра Великобритании с чаепитием у Шляпника из романа писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».