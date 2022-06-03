Захарова заявила о готовности России поставлять зерно всем нуждающимся странам

Российская Федерация готова поставлять зерно всем нуждающимся странам, однако этому препятствуют введенные Западом санкции. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Если США и ЕС действительно хотят решить проблему мирового голода, о котором они сейчас столько говорят, они должны отменить соответствующие рестрикции, и тогда все нуждающиеся смогут это зерно получить. Очевидно же», – отметила она.
Дипломат добавила, что РФ также готова обеспечить все необходимые условия для вывоза зерна из Одессы и других портов, находящихся в Черном и Азовском морях, но сначала Киеву необходимо разминировать их акваторию.