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Захарова заявила о готовности России поставлять зерно всем нуждающимся странам

Захарова заявила о готовности России поставлять зерно всем нуждающимся странам
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская Федерация готова поставлять зерно всем нуждающимся странам, однако этому препятствуют введенные Западом санкции. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если США и ЕС действительно хотят решить проблему мирового голода, о котором они сейчас столько говорят, они должны отменить соответствующие рестрикции, и тогда все нуждающиеся смогут это зерно получить. Очевидно же», – отметила она.

Дипломат добавила, что РФ также готова обеспечить все необходимые условия для вывоза зерна из Одессы и других портов, находящихся в Черном и Азовском морях, но сначала Киеву необходимо разминировать их акваторию.

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