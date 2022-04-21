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    Захарова заявила о безразличии Джонсона к гражданам Великобритании на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Захарова заявила о безразличии Джонсона к гражданам Великобритании на Украине

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    MFA Russia/ Globallookpress.com

    Правительство Великобритании отказалось от своих подданных
    на Украине. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария
    Захарова.

    Дипломат прокомментировала высказывание британского
    премьер-министра Бориса Джонсона, который призвал Россию проявить милосердие к
    плененному гражданину Британии. Его схватили в Мариуполе, где он принимал
    участие в боевых действиях на стороне Украины. По словам Захаровой, Джонсона не
    интересует судьба его граждан.

    «Обращаюсь к жителям Британии, которым есть дело до
    сограждан: не волнуйтесь, о них заботится российская сторона. Их кормят, поят,
    оказывают необходимое содействие. Как и другим иностранцам, которые сдались или
    задержаны», – написала Захарова в Telegram.

    Кроме того, дипломат призвала Джонсона проявить милосердие в
    отношении граждан Украины, а также перестать предоставлять им вооружение. По ее
    словам, это приводит к гибели украинцев.

    Ранее Мария Захарова заявила, что Великобритания финансирует
    иностранных наемников на Украине. Кроме того, Лондон выделил финансы на
    информационную войну с Москвой.

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