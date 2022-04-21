Захарова заявила о безразличии Джонсона к гражданам Великобритании на Украине

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Правительство Великобритании отказалось от своих подданных
на Украине. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария
Захарова.
Дипломат прокомментировала высказывание британского
премьер-министра Бориса Джонсона, который призвал Россию проявить милосердие к
плененному гражданину Британии. Его схватили в Мариуполе, где он принимал
участие в боевых действиях на стороне Украины. По словам Захаровой, Джонсона не
интересует судьба его граждан.
«Обращаюсь к жителям Британии, которым есть дело до
сограждан: не волнуйтесь, о них заботится российская сторона. Их кормят, поят,
оказывают необходимое содействие. Как и другим иностранцам, которые сдались или
задержаны», – написала Захарова в Telegram.
Кроме того, дипломат призвала Джонсона проявить милосердие в
отношении граждан Украины, а также перестать предоставлять им вооружение. По ее
словам, это приводит к гибели украинцев.
Ранее Мария Захарова заявила, что Великобритания финансирует
иностранных наемников на Украине. Кроме того, Лондон выделил финансы на
информационную войну с Москвой.