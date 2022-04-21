Захарова заявила о безразличии Джонсона к гражданам Великобритании на Украине

«Обращаюсь к жителям Британии, которым есть дело до

сограждан: не волнуйтесь, о них заботится российская сторона. Их кормят, поят,

оказывают необходимое содействие. Как и другим иностранцам, которые сдались или

задержаны», – написала Захарова в Telegram.