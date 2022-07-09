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Захарова заявила, что Россия подготовила ответные меры в отношении Литвы и Евросоюза

Захарова заявила, что Россия подготовила ответные меры в отношении Литвы и Евросоюза
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ответные меры в отношении Литвы и Евросоюза в связи с блокировкой транзита в Калининград подготовили в Москве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, Россия готова принять в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, если ситуация не нормализуется в ближайшее время. Их подготовка уже завершена.

«Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена», — приводит комментарий Захаровой сайт МИД РФ.

Официальный представитель российского МИД ранее прокомментировала санкции Канады в отношении ряда россиян и отечественных СМИ. По ее мнению, ограничения в адрес представителя РПЦ могли инициировать лишь дьяволопоклонники.

Евросоюз калининград Литва мария захарова МИД РФ ответные меры
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