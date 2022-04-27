Захарова: Запад устроил соревнования по поставкам вооружения на Украину

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Западные страны будто устроили соревнования в том, кто больше направит вооружения на Украину. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Россия-1».
Дипломат указала, что страны Запада выступают за мирное урегулирование украинского кризиса. Но в то же время они все больше осуществляют поставок вооружения. Такие действия противоречивы и нелогичны.
«Мне кажется, западные страны как будто, закусив удила, соревнуются, кто больше поставит вооружений и всего того, из чего можно убивать, на Украину, а одновременно говорят, что они за мир и что нужно заканчивать боевые действия. Не получается, нелогично, я бы сказала, противоречиво», — отметила официальный представитель МИД РФ.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о поставках вооружения Западом на Украину. Все иностранные комплексы станут законной целью для Вооруженных сил России, действующих в рамках спецоперации, пишет телеканал «360».