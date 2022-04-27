Захарова: Запад устроил соревнования по поставкам вооружения на Украину

«Мне кажется, западные страны как будто, закусив удила, соревнуются, кто больше поставит вооружений и всего того, из чего можно убивать, на Украину, а одновременно говорят, что они за мир и что нужно заканчивать боевые действия. Не получается, нелогично, я бы сказала, противоречиво», — отметила официальный представитель МИД РФ.