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Захарова: Запад считает Зеленского «монстриком», кусающим своих же создателей

Захарова: Запад считает Зеленского «монстриком», кусающим своих же создателей
Volodymyr Zelensky/Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский является «монстриком», кусающим своих же создателей. К такому выводу пришла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, коллективный Запад устал от украинского лидера. Зеленский им досаждает, подчеркнула Захарова. Своим мнением она поделилась в ходе общения с пранкерами Владимиром Кузнецовым, более известным как Вован и Алексеем Столяровым — Лексусом.

Ранее сообщалось, что Зеленский может позволить себе высказываться против президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Соответствующее заявление сделал киевский посол в Германии Андрей Мельник.

Захарова Зеленский Коллективный Запад
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