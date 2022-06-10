Захарова: Запад считает Зеленского «монстриком», кусающим своих же создателей

По словам представителя внешнеполитического ведомства, коллективный Запад устал от украинского лидера. Зеленский им досаждает, подчеркнула Захарова. Своим мнением она поделилась в ходе общения с пранкерами Владимиром Кузнецовым, более известным как Вован и Алексеем Столяровым — Лексусом.