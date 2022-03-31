Захарова: Запад не сможет запугать Китай санкциями

Представитель МИД России напомнила, что Пекин столкнулся с санкциями, когда «отстоял свой суверенитет на площади Тяньаньмэнь». По ее словам, «майдан» в стране с ядерным оружием и миллиардным населением имел бы непоправимые последствия, но руководство и народ Китая приняли вызов, «разгромили предателей» и построили мощное государство.