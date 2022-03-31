Захарова: Запад не сможет запугать Китай санкциями

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Запад плохо знает КНР, если считает, что его можно запугать санкциями, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она прокомментировала угрозы США наложить санкции на компанию Huawei, если она окажет поддержку РФ в сфере телекома.
«На Западе реально полагают, что Пекин можно запугать? Плохо знают историю этой страны и характер народа», – написала Захарова, отметив, что теперь все знают «повадки коллективного Запада».
Представитель МИД России напомнила, что Пекин столкнулся с санкциями, когда «отстоял свой суверенитет на площади Тяньаньмэнь». По ее словам, «майдан» в стране с ядерным оружием и миллиардным населением имел бы непоправимые последствия, но руководство и народ Китая приняли вызов, «разгромили предателей» и построили мощное государство.