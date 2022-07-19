Захарова высмеяла видео с пилотирующим на истребителе Джонсоном

Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полетал на истребителе в роли второго пилота и показал свое отношение к высоким ценам на топливо. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя видео полета британского политика.