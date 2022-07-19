Захарова высмеяла видео с пилотирующим на истребителе Джонсоном

Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полетал на истребителе в роли второго пилота и показал свое отношение к высоким ценам на топливо. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя видео полета британского политика.
Джонсон на видео показал палец вверх в ходе дозаправки военных самолетов в воздухе. По словам Захаровой, жест политика можно воспринимать как английский юмор.
«Борис Джонсон как бы показывает, что ему нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка — удел небожителей. Английский юмор», — отметила дипломат в своем Telegram-канале.
Полет Джонсона на истребителе «Тайфун» состоялся в Линкольншире. Своими впечатлениями от этого он поделился после авиационного шоу в Фарнборо.