Захарова высмеяла требование Великобритании к YouTube удалить разговор Уоллеса с пранкерами

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Требование
Великобритании удалить из YouTube интервью министра обороны Бена Уоллеса
пранкерам высмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий
по этой ситуации она опубликовала в своем Telegram.
Российские пранкеры Владимир
Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили Уоллесу от имени
премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Разговор был записан и выложен на
YouTube.
«В своем заявлении ведомство указало, что видеоролики
представляют “значительный риск национальной безопасности
Великобритании”… Умора. Удалите, говорят, интервью нашего министра, он
такие глупости назаявлял, что национальная безопасность в опасности» — написала
Захарова.
Ранее Министерство обороны Великобритании попросило
видеохостинг YouTube удалить запись разговора главы британского оборонного
ведомства Бена Уоллеса с российскими пранкерами Лексусом и Вованом, сообщает RT. По утверждению
Великобритании, данные ролики представляют риск национальной безопасности
Соединённого Королевства.