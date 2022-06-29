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Захарова высмеяла призыв датских властей к гражданам мыться реже и сушить белье на улице

Захарова высмеяла призыв датских властей к гражданам мыться реже и сушить белье на улице
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла призыв властей Дании к своим гражданам реже принимать душ и сушить одежду на улице, экономя таким образом электричество и природный газ.

Захарова в своем Telegram-канале опубликовала ироничный пост, прокомментировав призывы властей Дании. Она отметила, что граждане европейской страны в вправе знать, из-за чего на самом деле они вынуждены экономить свет, воду и газ.

«Дания не напомнила при этом своим гражданам, что делать они это должны из-за санкционный политики западных режимов и колоссальных трат на поставку оружия киевскому режиму, исповедующему неонацистскую идеологию», — написала Захарова.

Она добавила к посту короткую подпись «тем временем в России», под которой опубликовала забавное видео: молодой медведь вольготно плещется в огромной ванной с водой, и судя по его довольному виду, дела у него преотлично.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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