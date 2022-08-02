Захарова высмеяла планы ФРГ оказать помощь Тайваню в случае «нападения» Китая

«Германия поможет Тайваню в случае агрессии со стороны Китая, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Как — не уточняется. Украине помочь 8 лет не могли, а уже Тайвань им подавай. Помощники-провокаторы, душители свободного мира», — написала Захарова в своем Telegram-канале.