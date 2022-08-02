Захарова высмеяла планы ФРГ оказать помощь Тайваню в случае «нападения» Китая

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла намерение ФРГ оказать помощь Тайваню в случае агрессии со стороны Китая. В частности, с заявлением о помощи Тайбэю выступила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Захарова отметила, что в течение восьми лет такие «помощники» безуспешно пытались эту самую помощь оказать украинским властям.
«Германия поможет Тайваню в случае агрессии со стороны Китая, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Как — не уточняется. Украине помочь 8 лет не могли, а уже Тайвань им подавай. Помощники-провокаторы, душители свободного мира», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее она сравнила поездку спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси с визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова в Мьянму. Захарова подчеркнула, что Лавров, в отличие от Пелоси, везет в Азию сотрудничество, а не провокацию.