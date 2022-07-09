Захарова высмеяла планы Финляндии построить забор около российской границы

Представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы Финляндии установить заграждение на границе с РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Дипломат с иронией задалась вопросом, какой же материал будет использоваться для этого. Тем самым она подчеркнула абсурдность подобного рода сооружений.
«Частокол, профнастил или евроштакетник?» — написала она.
Командующий пограничной охраной финского региона Северная Карелия Марко Турунен ранее заявил о планах страны построить ограждение на границе с Россией. По его словам, заграждения могут появиться в «зонах повышенного риска» и на некоторых территориях, требующих особого внимания.
Ранее членство Финляндии и Швеции в НАТО оказалось под угрозой. Об этом сообщает телеканал «360».