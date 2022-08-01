Захарова вспомнила о предателях после провокации напротив посольства Латвии в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с плакатом напротив посольства Латвии в Москве, посвященным телеканалу «Дождь» (СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).
Дипломат исключила причастность Кремля к данной провокации. Она напомнила, что накануне спецслужбы Латвии, куда переехали сотрудники телеканала, выразили опасения в связи с этим.
«Уточняю. Предателей нигде не любят, цену им знают», — отметила Захарова.
Ранее стало известно, что Министерство юстиции РФ признало Bellingcat* и The Insider* (СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) нежелательными на территории страны.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами