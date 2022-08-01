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Захарова вспомнила о предателях после провокации напротив посольства Латвии в Москве

Захарова вспомнила о предателях после провокации напротив посольства Латвии в Москве
Telegram-канал Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с плакатом напротив посольства Латвии в Москве, посвященным телеканалу «Дождь» (СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Дипломат исключила причастность Кремля к данной провокации. Она напомнила, что накануне спецслужбы Латвии, куда переехали сотрудники телеканала, выразили опасения в связи с этим.

«Уточняю. Предателей нигде не любят, цену им знают», — отметила Захарова.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции РФ признало Bellingcat* и The Insider* (СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) нежелательными на территории страны.

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
дождь Захарова Латвия МИД РФ
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