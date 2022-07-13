Захарова в «Ленкоме» при новом режиссере Франдетти может остаться без ролей

Александра – дочь Марка Захарова, в честь которого назван театр. Тем не менее, слава 60-летней артистки может не помочь сохранить роли. Руководство театра уже сняло Захарову с двух постановок – «Женитьба» и «Ва-Банк» из-за ее возраста, сообщает Федеральное агентство новостей.