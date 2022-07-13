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Захарова в «Ленкоме» при новом режиссере Франдетти может остаться без ролей

Захарова в «Ленкоме» при новом режиссере Франдетти может остаться без ролей
wikipedia.org/Andrey Filippov

Режиссер Алексей Франдетти заключил годовой контракт с театром Марка Захарова «Ленком». Это может повлиять на карьеру звезды театра, Александру Захарову.

Александра – дочь Марка Захарова, в честь которого назван театр. Тем не менее, слава 60-летней артистки может не помочь сохранить роли. Руководство театра уже сняло Захарову с двух постановок – «Женитьба» и «Ва-Банк» из-за ее возраста, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, некоторые режиссеры отказываются работать с актрисой из-за скандального имиджа: ранее Захарову не устроило решение нанять ей дублера в лице Аллы Югановой.

В настоящее время артистка играет в «Вишневом саде» и «Безумном дне или женитьбе Фигаро», но, по словам источника издания, и здесь ее могут заставить уйти со сцены.

Захарова ленком перспективы
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