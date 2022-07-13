Захарова в «Ленкоме» при новом режиссере Франдетти может остаться без ролей

Режиссер Алексей Франдетти заключил годовой контракт с театром Марка Захарова «Ленком». Это может повлиять на карьеру звезды театра, Александру Захарову.
Александра – дочь Марка Захарова, в честь которого назван театр. Тем не менее, слава 60-летней артистки может не помочь сохранить роли. Руководство театра уже сняло Захарову с двух постановок – «Женитьба» и «Ва-Банк» из-за ее возраста, сообщает Федеральное агентство новостей.
Кроме того, некоторые режиссеры отказываются работать с актрисой из-за скандального имиджа: ранее Захарову не устроило решение нанять ей дублера в лице Аллы Югановой.
В настоящее время артистка играет в «Вишневом саде» и «Безумном дне или женитьбе Фигаро», но, по словам источника издания, и здесь ее могут заставить уйти со сцены.