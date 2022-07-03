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Захарова усомнилась в логичности требований Байдена снизить цены на бензин в США

Захарова усомнилась в логичности требований Байдена снизить цены на бензин в США
MFA Russia/ Globallookpress.com

Требования президента США Джо Байдена снизить стоимость бензина на американских заправках лишены логики. К такому выводу пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Соответствующие заявления главы Белого дома обращены к владельцам американских АЗС, передает телеканал «360». Однако еще недавно Байден обвинял в подорожании бензина в стране президента России Владимира Путина.

«Тогда, по этой логике, о снижении цен и просить надо не американских предпринимателей, а Путина, нет?» — поинтересовалась Захарова.

По мнению Байдена, в настоящее время США переживают время «глобальных рисков». Он отметил, что цены на бензин в стране необходимо снизить в кротчайшие сроки.

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