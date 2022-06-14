Захарова упрекнула Зеленского и Порошенко в создании колонии Запада на Украине

Украина существует лишь за счет западного финансирования и кредитов. Фактически Киев стал колонией иностранных государств, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Превратить целое государство в требующую постоянного спонсирования марионетку смогли экс-президент Украины Петр Порошенко и его преемник Владимир Зеленский, упрекнула политиков дипломат в личном Telegram-канале.
«Положение постоянно кредитуемой стороны, на которое вверенное им государство обрекли Порошенко и Зеленский, не просто поставило Украину в зависимость от Запада, а превратило ее в колонию и подмандатную территорию во всех смыслах», — констатировала Захарова.
Киев продолжает требовать у Запада наращивания темпов поставки вооружения. Однако при таком сценарии Европа может оказаться беззащитной, пишет «Царьград».