Захарова упрекнула Зеленского и Порошенко в создании колонии Запада на Украине

«Положение постоянно кредитуемой стороны, на которое вверенное им государство обрекли Порошенко и Зеленский, не просто поставило Украину в зависимость от Запада, а превратило ее в колонию и подмандатную территорию во всех смыслах», — констатировала Захарова.