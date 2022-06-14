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Захарова упрекнула Зеленского и Порошенко в создании колонии Запада на Украине

Захарова упрекнула Зеленского и Порошенко в создании колонии Запада на Украине
MFA Russia/ Globallookpress.com

Украина существует лишь за счет западного финансирования и кредитов. Фактически Киев стал колонией иностранных государств, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Превратить целое государство в требующую постоянного спонсирования марионетку смогли экс-президент Украины Петр Порошенко и его преемник Владимир Зеленский, упрекнула политиков дипломат в личном Telegram-канале.

«Положение постоянно кредитуемой стороны, на которое вверенное им государство обрекли Порошенко и Зеленский, не просто поставило Украину в зависимость от Запада, а превратило ее в колонию и подмандатную территорию во всех смыслах»,  констатировала Захарова.

Киев продолжает требовать у Запада наращивания темпов поставки вооружения. Однако при таком сценарии Европа может оказаться беззащитной, пишет «Царьград».

Запад Захарова Зеленский колония Порошенко Украина
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RusNewsToday24
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