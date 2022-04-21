Захарова: Украина отказывается от конструктивного диалога с Россией

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила,
что Россия и Украина продолжают вести переговоры.
Захарова также заявила, что украинские переговорщики
стараются затянуть процесс и отказываются от конструктивного диалога по
приоритетным для России вопросам.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
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