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    Захарова: Украина отказывается от конструктивного диалога с Россией

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Захарова: Украина отказывается от конструктивного диалога с Россией

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    MFA Russia/ Globallookpress.com

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила,
    что Россия и Украина продолжают вести переговоры.

    Захарова также заявила, что украинские переговорщики
    стараются затянуть процесс и отказываются от конструктивного диалога по
    приоритетным для России вопросам.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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