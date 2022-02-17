Захарова указала на пробелы в знаниях Псаки после «громкого» заявления о Донбассе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подвергла сомнению заявления России об обнаружении массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жесткой фразой осадила американского политика и указала ей на пробелы в знаниях.

Информация России об обнаружении массовых захоронений мирных жителей в Донбассе может быть ложной. Такое предположение сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Российский дипломат Мария Захарова в ответ на провокационное заявление Псаки отметила, что американке стоит лучше изучать официальные материалы перед публичными высказываниями.

«Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса. Восполни пробел и посмотри соответствующие материалы, запроси данные “американской разведки”, на которые ты все время ссылаешься. Не позволяй себе рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления», — жестко ответила Захарова.

Ранее «Народные Новости» писали, что Захарова метко поставила на место оконфузившихся на «вторжении» американских политиков.

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