Новости0

Захарова указала на неспособность G7 превратить СМИД «Большой двадцатки» в междусобойчик

Захарова указала на неспособность G7 превратить СМИД «Большой двадцатки» в междусобойчик
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидеры «Большой семерки» не смогли превратить министерскую встречу G20 в междусобойчик. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что встреча министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» предусмотрена для решения главных проблем, которые связаны с продовольствием, энергетикой и финансами.

Ранее Захарова разнесла в пух и прах главу германского МИД Анналену Бербок за ее слова о том, что Москва не готова к дипломатическим разговорам. По мнению российского дипломата, лидеры G7 исходят злобой из-за того, что бойкот «Большой двадцатки» провалился

большая двадцатка Захарова Лавров
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.