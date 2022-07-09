Захарова указала на неспособность G7 превратить СМИД «Большой двадцатки» в междусобойчик

Лидеры «Большой семерки» не смогли превратить министерскую встречу G20 в междусобойчик. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что встреча министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» предусмотрена для решения главных проблем, которые связаны с продовольствием, энергетикой и финансами.
Ранее Захарова разнесла в пух и прах главу германского МИД Анналену Бербок за ее слова о том, что Москва не готова к дипломатическим разговорам. По мнению российского дипломата, лидеры G7 исходят злобой из-за того, что бойкот «Большой двадцатки» провалился.