Захарова указала на «грибной сезон» после призыва Зеленского к Китаю объединиться с Западом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала недавнее высказывание президента Украины Владимира Зеленского по Китаю. Соответствующую запись она опубликовала в Telegram.
Недавно украинский лидер призвал Пекин объединиться с Западом для противостояния с Россией. Захарова, комментируя высказывание политика, с иронией заметила, что пошел «сезон грибов».
«Сейчас самое время и для грибов, и для Китая объединяться с Западом», – написала Захарова в Telegram.
Ранее Мария Захарова прокомментировала визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По ее словам, Вашингтон «ни в грош» не ставит мировых партнеров.