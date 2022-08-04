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Захарова указала на «грибной сезон» после призыва Зеленского к Китаю объединиться с Западом

Захарова указала на «грибной сезон» после призыва Зеленского к Китаю объединиться с Западом
pxhere.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала недавнее высказывание президента Украины Владимира Зеленского по Китаю. Соответствующую запись она опубликовала в Telegram.

Недавно украинский лидер призвал Пекин объединиться с Западом для противостояния с Россией. Захарова, комментируя высказывание политика, с иронией заметила, что пошел «сезон грибов».

«Сейчас самое время и для грибов, и для Китая объединяться с Западом», – написала Захарова в Telegram.

Ранее Мария Захарова прокомментировала визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По ее словам, Вашингтон «ни в грош» не ставит мировых партнеров.

Захарова Зеленский Китай МИД Россия Украина
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