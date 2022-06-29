Захарова указала на факт расизма в ООН после выступления Зеленского на заседании СБ организации

ООН проявила расизм в вопросе выступления политиков по видеосвязи. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешили выступить на заседании Совбеза ООН по видеосвязи. При этом такой возможности не получил представитель Африканского континента. По ее словам, инцидент является ярким проявлением расизма.
Ранее Мария Захарова заявила, что Запад намерен освоить украинские территории. По ее словам, явным признаком такого желания является предоставление Киеву статуса кандидата для вступления в Евросоюз.