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Захарова: удар беспилотников ВСУ по Запорожской АЭС мог спровоцировать ядерную катастрофу

Захарова: удар беспилотников ВСУ по Запорожской АЭС мог спровоцировать ядерную катастрофу
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинское правительство провоцирует ядерную катастрофу в Европе, атакуя атомные объекты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она сообщила, что в связи со случившимся, Россия обратилась к руководству секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Захарова отметила, что если  действия Киева приведут к ядерной катастрофе, то это будет проблема не только Украины, но и всего мира.

Напомним, ВСУ ударили беспилотниками по Запорожской АЭС. Сообщается, что регион будет обращаться в ООН, МАГАТЭ и в Совет Европы

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