Захарова: удар беспилотников ВСУ по Запорожской АЭС мог спровоцировать ядерную катастрофу

Украинское правительство провоцирует ядерную катастрофу в Европе, атакуя атомные объекты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она сообщила, что в связи со случившимся, Россия обратилась к руководству секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Захарова отметила, что если действия Киева приведут к ядерной катастрофе, то это будет проблема не только Украины, но и всего мира.
Напомним, ВСУ ударили беспилотниками по Запорожской АЭС. Сообщается, что регион будет обращаться в ООН, МАГАТЭ и в Совет Европы