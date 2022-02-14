Захарова: у Bloomberg осталось два часа на «покаяния»

Захарова: у Bloomberg осталось два часа на «покаяния» Новости
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Американское издание Bloomber должно уточнить прогноз якобы о подготовке «вторжения» России на Украину. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова сообщила, что у Bloomberg есть пара часов для покаяния. По словам представителя МИД, после этого информационное агентство превратится в тыкву.

Дипломат добавила, что те, кто использовал издания для пропаганды вооруженного конфликта станут «крысами». Она поделилась этой информацией в личном Telegram-канале. При этом Россия много раз заявляла, что не собирается ни на кого «нападать».

Агентство также ранее писало, что Пекин якобы призвал Москву не воевать с Киевом во время Олимпийских игры. По словам Bloomberg, генсек Китая Си Цзиньпин попросил об этом президента России Владимира Путина, передает телеканал «360».

 
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