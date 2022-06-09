Захарова цитатой из песни Градского прокомментировала сербский инцидент Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не будет предпринимать ответные шаги в отношении иностранных деятелей, попытавшихся сорвать визит Сергея Лаврова в Сербию, однако заметила, что «ничто на земле не проходит бесследно».
Лавров ранее прокомментировал срыв его визита в Сербию, заявив, что Москва не станет делать ничего, что рушит связи между народами. Захарова присоединилась к тезису Главы российского внешнеполитического ведомства.
«Никогда Россия не будет предпринимать ничего, что еще больше затруднит связи между народами, потому что этим занимаются западные партнеры, и мы как раз их за это критикуем, потому что это все ведет к разрушениям и к удару по всему – от международного права до интересов людей», — сказала Захарова, тут же процитировав популярного певца Александра Градского: «Ничто на земле не проходит бесследно».
Как сообщали ранее «Народные Новости», Болгария, Черногория и Северная Македония запретили пролет в своем воздушном пространстве для правительственного самолета РФ. Лавров на этом фоне заявил, что ему жаль страны, которые вынуждены так поступать, примеряя на себя роль «западных подпевал».