Захарова: траурная церемония в Хиросиме превратилась в попытку дискредитации России

Траурная церемония в Хиросиме по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки США превратилась в попытку дискредитации России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что японская сторона совершила попытку в очередной раз цинично предать забвению память жертв «варварства» США, которое произошло в 1945 году.
«На мероприятии, посвященном страшнейшей в истории японского народа трагедии, ее истинные виновники — Соединенные Штаты Америки — даже не были упомянуты, а все речи бессовестно сводились к раздуванию безосновательного тезиса об “угрозе со стороны России” всему миру ядерным оружием», – заявила дипломат.