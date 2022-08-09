Захарова: траурная церемония в Хиросиме превратилась в попытку дискредитации России

«На мероприятии, посвященном страшнейшей в истории японского народа трагедии, ее истинные виновники — Соединенные Штаты Америки — даже не были упомянуты, а все речи бессовестно сводились к раздуванию безосновательного тезиса об “угрозе со стороны России” всему миру ядерным оружием», – заявила дипломат.