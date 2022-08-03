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Захарова тонкой шуткой про Петрова и Боширова отреагировала на полет Пелоси вблизи Тайваня

Захарова тонкой шуткой про Петрова и Боширова отреагировала на полет Пелоси вблизи Тайваня
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на полет спецборта конгрессвумен Нэнси Пелоси вблизи Тайваня. Она прокомментировала ситуацию с юмором. 

Дипломат пошутила, что при неудачном для Запада сценарии всю вину могут вновь возложить на Россию.

«Главное, чтобы потом “партнеры” не сказали, что за штурвалом борта с Пелоси были Петров и Боширов»,  написала Захарова в своем Telegram-канале. 

Между тем авиалайнер спикера Палаты представителей США вошел в тайваньскую зону ПВО. Об этом сообщает местная пресса. 

Захарова Пелоси тайвань
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