Захарова тонкой шуткой про Петрова и Боширова отреагировала на полет Пелоси вблизи Тайваня

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на полет спецборта конгрессвумен Нэнси Пелоси вблизи Тайваня. Она прокомментировала ситуацию с юмором.
Дипломат пошутила, что при неудачном для Запада сценарии всю вину могут вновь возложить на Россию.
«Главное, чтобы потом “партнеры” не сказали, что за штурвалом борта с Пелоси были Петров и Боширов», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Между тем авиалайнер спикера Палаты представителей США вошел в тайваньскую зону ПВО. Об этом сообщает местная пресса.