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Захарова: супруге Зеленского и их сыну следует вручить «орден за заслуги» за военные советы

Захарова: супруге Зеленского и их сыну следует вручить «орден за заслуги» за военные советы
Volodymyr Zelensky/Globallookpress

Супруге президента Украины Владимира Зеленского и их сыну нужно присвоить «орден за заслуги», иронично отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом представитель российского внешнеполитического ведомства отреагировала на публикацию Daily Mail о 9-летнем сыне главы Украины. 

«Это орден за заслуги. Причем два: сыну и жене. Нет три. Ещё Daily Mail», – посмеялась Захарова в личном Telegram-канале.

Отметим, что в интервью британскому изданию жена украинского лидера Елена Зеленская призналась, что их малолетний сын делится с отцом военными советами на фоне конфликта в стране.

демилитаризация Денацификация Захарова Зеленский МИД Россия Украина
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