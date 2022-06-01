Захарова: супруге Зеленского и их сыну следует вручить «орден за заслуги» за военные советы

Супруге президента Украины Владимира Зеленского и их сыну нужно присвоить «орден за заслуги», иронично отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом представитель российского внешнеполитического ведомства отреагировала на публикацию Daily Mail о 9-летнем сыне главы Украины.
«Это орден за заслуги. Причем два: сыну и жене. Нет три. Ещё Daily Mail», – посмеялась Захарова в личном Telegram-канале.
Отметим, что в интервью британскому изданию жена украинского лидера Елена Зеленская призналась, что их малолетний сын делится с отцом военными советами на фоне конфликта в стране.