Захарова: США в прямом эфире наносят оскорбление Китаю

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что официальный Вашингтон наносит своим визитом на Тайвань оскорбление Пекину.

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