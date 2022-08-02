Захарова: США в прямом эфире наносят оскорбление Китаю

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что официальный Вашингтон наносит своим визитом на Тайвань оскорбление Пекину.
Она назвала Соединенные Штаты государством-провокатором. Своим мнением представитель внешнеполитического ведомства поделилась в Telegram-канале.
«В прямом эфире, на потребу толпы, безответственные американские политические временщики наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая», — отметила Захарова.
Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что визит председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань дорого обойдется США.