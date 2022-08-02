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Захарова: США в прямом эфире наносят оскорбление Китаю

Захарова: США в прямом эфире наносят оскорбление Китаю
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что официальный Вашингтон наносит своим визитом на Тайвань оскорбление Пекину.

Она назвала Соединенные Штаты государством-провокатором. Своим мнением представитель внешнеполитического ведомства поделилась в Telegram-канале.

«В прямом эфире, на потребу толпы, безответственные американские политические временщики наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая», — отметила Захарова.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что визит председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань дорого обойдется США.

мария захарова США тайвань и китай
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