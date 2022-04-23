Захарова: США на Украине переходят к играм за «красной линией»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
прокомментировала опубликованные министерством обороны данные, которые
доказывают тесное сотрудничество США с Украиной.
Как отметила дипломат, Вашингтон в координации с партнерами по НАТО перешел к финальной стадии проработки
провокаций на Украине. Все это должно убедить мировое сообщество в том, что РФ
якобы применила «отравляющие боевые вещества и биологические агенты».
«Причина понятна: миру открылись шокирующие
подробности незаконного сотрудничества США и пока действующей украинской
администрации в сфере создания бактериологического оружия. И понимание
неотвратимости обнаружения их преступной деятельности было настолько очевидным,
что Вашингтон начал готовиться заранее», – написала Захарова в Telegram-канале.
Изначально США планировали экономически давить на
Россию, но затем поняли, что это плохая тактика, поэтому перешли вместе с
Украиной к играм за «красной линией», заключила она.
Ранее Захарова прокомментировала обвинения в адрес
британского премьера Бориса Джонсона о разглашении военной тайны НАТО. По ее словам, этому секрету никто не удивился.