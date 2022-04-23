    В тренде

    Захарова: США на Украине переходят к играм за «красной линией»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Захарова: США на Украине переходят к играм за «красной линией»

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    MFA Russia/ Globallookpress.com

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
    прокомментировала опубликованные министерством обороны данные, которые
    доказывают тесное сотрудничество США с Украиной.

    Как отметила дипломат, Вашингтон в координации с партнерами по НАТО перешел к финальной стадии проработки
    провокаций на Украине. Все это должно убедить мировое сообщество в том, что РФ
    якобы применила «отравляющие боевые вещества и биологические агенты».

    «Причина понятна: миру открылись шокирующие
    подробности незаконного сотрудничества США и пока действующей украинской
    администрации в сфере создания бактериологического оружия. И понимание
    неотвратимости обнаружения их преступной деятельности было настолько очевидным,
    что Вашингтон начал готовиться заранее», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Изначально США планировали экономически давить на
    Россию, но затем поняли, что это плохая тактика, поэтому перешли вместе с
    Украиной к играм за «красной линией», заключила она.

    Ранее Захарова прокомментировала обвинения в адрес
    британского премьера Бориса Джонсона о разглашении военной тайны НАТО. По ее словам, этому секрету никто не удивился.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »