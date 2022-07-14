Захарова: США десятилетиями пытались устроить на Украине государственный переворот

«США на протяжении десятилетий творили то, что называется государственным переворотом на территории Украины. У них не получилось это сделать за один раз, они, как всегда, просчитались. У них ушло много лет, а Украина все не ломалась, потому что население не принимало, что навязывалось сверху, извне, по совершенно неподходящим для Украины рецептам, и потом они сломали Украину», — сказала Захарова.