Захарова сравнила визит Лаврова в Азию с провокационной поездкой Пелоси на Тайвань

«Самолет с Лавровым вылетает в сторону Азии. Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия-АСЕАН в Камбодже. Там сейчас жарко. Во всех смыслах. Лавров везет не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество», — написала Захарова.