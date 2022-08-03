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Захарова сравнила визит Лаврова в Азию с провокационной поездкой Пелоси на Тайвань

Захарова сравнила визит Лаврова в Азию с провокационной поездкой Пелоси на Тайвань
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава российского МИД Сергей Лавров отправился в Мьянму. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат в своем Telegram-канале отметила, что российский министр летит в Азию для сотрудничества, а не с целью создать провокацию как это делает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайване.

«Самолет с Лавровым вылетает в сторону Азии. Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия-АСЕАН в Камбодже. Там сейчас жарко. Во всех смыслах. Лавров везет не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество», — написала Захарова.

Ранее стало известно, что борт с Пелоси приземлился в Тайбэе. МИД Китая выразил решительный протест Вашингтону из-за ее визита.

азия Захарова Лавров МИД Пелоси тайвань
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