Захарова сравнила визит Лаврова в Азию с провокационной поездкой Пелоси на Тайвань

Глава российского МИД Сергей Лавров отправился в Мьянму. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Дипломат в своем Telegram-канале отметила, что российский министр летит в Азию для сотрудничества, а не с целью создать провокацию как это делает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайване.
«Самолет с Лавровым вылетает в сторону Азии. Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия-АСЕАН в Камбодже. Там сейчас жарко. Во всех смыслах. Лавров везет не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество», — написала Захарова.
Ранее стало известно, что борт с Пелоси приземлился в Тайбэе. МИД Китая выразил решительный протест Вашингтону из-за ее визита.