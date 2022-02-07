Захарова сравнила Украину, США и Великобританию с героями «Кавказской пленницы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничной форме сравнила Украину, США и Великобританию с персонажами кинофильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница»: Трусом, Балбесом и Бывалым.

«Помните этот кадр из фильма Гайдая “Кавказская пленница”? Там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. У меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой – Лондон», — заявила дипломат в эфире Первого канала.

Так, по мнению Захаровой, Трусом в троице является именно Украина, Балбесом — США, а Бывалым — Великобритания.

Ранее «Народные Новости» писали, что Захарова раскрыла план США и Великобритании по «героической борьбе» с «российской угрозой».

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