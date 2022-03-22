Захарова сравнила слова Псаки об уходе компаний из России с ситуацией вокруг «СП-2»

MFA Russia/ Globallookpress.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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MFA Russia/ Globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что
США не заставляли американские компании уходить с российского рынка. Эти слова
прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Псаки добавила, что Вашингтон приветствует решение
американских организаций, однако никто не настаивал, передает телеканал «360». Захарова
по этому поводу дала ироничный комментарий.

«Как
и “Северный поток — 2” — трубопровод сам решил не пропускать через себя газ», —
заметила дипломат.

Ряд компаний из США и Европы покинули российский рынок
в рамках санкций. Они были введены из-за проведения спецоперации на территории
Украины. На данный момент этот процесс сопровождается рядом фейков и вбросов со
стороны западных СМИ. Все они являются частью информационной войны.

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