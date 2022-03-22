Захарова сравнила слова Псаки об уходе компаний из России с ситуацией вокруг «СП-2»

Ряд компаний из США и Европы покинули российский рынок

в рамках санкций. Они были введены из-за проведения спецоперации на территории

Украины. На данный момент этот процесс сопровождается рядом фейков и вбросов со

стороны западных СМИ. Все они являются частью информационной войны.