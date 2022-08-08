Захарова сравнила обстрел ЗАЭС со стороны Киева с взятием в заложники Европы

Правительство Украины фактически взяло в заложники страны Европейского союза, обстреливая Запорожскую атомную электростанцию. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, из-за действий украинских военных ситуация вокруг Запорожской АЭС с каждым днем становится все более опасной. При этом Захарова отметила, что «убийства из-за угла и под покровом ночи» практически являются характерным почерком киевского режима.
«Но теперь они выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь “подпалить” ее в угоду своим нацистским идолам», — заявила представитель МИД РФ.
Захарова напомнила Киеву, что стреляя по действующим реакторам и хранилищу отработавшего ядерного топлива украинские войска «целятся и в себя». Дипломат добавила, что до сих пор большой беды не случилось лишь благодаря «умелым и оперативным действиям сотрудников АЭС», а также усилиям российских военнослужащих.