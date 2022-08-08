Захарова сравнила обстрел ЗАЭС со стороны Киева с взятием в заложники Европы

Захарова напомнила Киеву, что стреляя по действующим реакторам и хранилищу отработавшего ядерного топлива украинские войска «целятся и в себя». Дипломат добавила, что до сих пор большой беды не случилось лишь благодаря «умелым и оперативным действиям сотрудников АЭС», а также усилиям российских военнослужащих.