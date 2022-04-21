Захарова сообщила о присутствии около 7 тысяч иностранных наемников на территории Украины

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Дипломат отметила, что только по открытым данным на стороне
Киева воюют добровольцы из 63 стран мира.
«С начала специальной военной операции киевский режим привлек
на Украину, только по открытым данным, порядка 7 тысяч иностранных наемников из
63 государств», — уточнила Захарова.
Также ранее представитель МИД сообщила, что Лондон буквально
«отрекся» от граждан своей страны Эйдена Эслина и Шона Пиннера, которые попали
в плен на украинской территории.
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